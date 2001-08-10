Более ста семей вскоре переедут из аварийного жилья в новое здание в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вместе с будущими жильцами губернатор Валерий Лимаренко осмотрел новый 102-квартирный жилой дом в планировочном районе «Ново-Александровск» в Южно-Сахалинске. Планируется, что заселение здания в переулке Горького начнется уже в июне, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сейчас готовность семиэтажного дома составляет 94 процента. Завершаются внутренние отделочные работы, ведется уборка квартир. Как только позволит погода, строители приступят к благоустройству прилегающей территории.

- Мы успешно ликвидируем аварийное жилье на Сахалине и Курилах. В рамках этой работы за пять лет расселили свыше 20 тысяч сахалинцев и курильчан. Эти люди проживали в аварийном жилье площадью 500 тысяч квадратных метров. В ближайшие три года новоселами станут еще 19 тысяч человек. Сегодня они проживают на площади 400 тысяч квадратных метров. Вскоре в этот дом переедут 102 семьи наших земляков. Эту работу мы обязательно будем продолжать, чтобы создать достойные условия для сахалинцев и курильчан, - сказал Валерий Лимаренко.

В этом году в Южно-Сахалинске планируется расселить 8100 квадратных метров аварийного жилья.

- Управление жилищной политики находится в тесном контакте с семьями, которые скоро переедут в дом в переулке Горького. Многие из них уже осмотрели свои квартиры. И сейчас планируют их обустройство, - сказал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Будущие новоселы с нетерпением ждут ввода дома в эксплуатацию.

- Квартира, в которой мы сейчас живем, аварийная. И такое ощущение, что она чувствует, что ее время подходит к концу, стены отсыревают. В общем, пора переезжать, - поделилась Елена Нохрина.

Маргарита Касаткина вскоре начнет обживать трехкомнатную квартиру на первом этаже. Помещение просторное, два балкона, два санузла. Жилплощадь женщина осмотрела вместе с губернатором.

- Планировка хорошая. И отделка гораздо лучше, чем в домах коммерческой застройки, - отметила Маргарита Касаткина.

Сахалинская область первой в стране завершила реализацию программы расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Сразу же была начата работа по второй программе по фонду, признанному аварийным после 1 января 2017 года.