Жители Дальнего активно включились в голосование за обустройство общественных пространств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Планировочные районы областного центра активно включились в голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Ровно месяц остается у южносахалинцев, чтобы выбрать общественную территорию, которая будет благоустроена в 2025 году, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, в этом году от Южно-Сахалинска для участия в проекте «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) представлено сразу 8 объектов, расположенных в разных частях областного центра, в том числе в планировочных районах. Среди них территория в селе Дальнее.

- В настоящее время на территории Дальнего нет подобных общественных пространств, которые могли бы стать местом притяжения для наших жителей, где можно отдыхать, с пользой проводить время, заниматься спортом. Потому участие в федеральном проекте ФКГС очень важно для нас. Сегодня жители активно поддерживают благоустройство этой территории, где сейчас расположен пустырь, - рассказал начальник отдела по управлению селом Дальнее Андрей Худорбаев. -Сотрудник нашего отдела по участвует в проекте в качестве волонтера, помогает жителям с голосованием.

Учебные заведения Дальнего также поддерживают инициативу по благоустройству нового общественного пространства. Так, сегодня голосование прошло на территории школы № 19. Уточним, участвовать в проекте может любой житель старше 14 лет. Школьников познакомили с территориями, представленными на народное голосование, а после все желающие смогли сделать свой выбор.

- Конечно, я поддерживаю проект сквера в Дальнем, в первую очередь потому что я тут живу, это мой родной район. И я очень хочу, чтобы у нас было такое красивое и комфортное место, куда можно выйти погулять, - поделился ученик 11 класса школы № 19 Олег Шевелев.

Отметим, благоустройство территории, расположенной юго-западнее, пересечения ул. Ударная и ул. Новая в селе Дальнее подразумевает установку детской игровой площадки, малых архитектурных форм, спортивного корта для игр в футбол, баскетбол, волейбол, озеленение в виде газона, высадку кустарников и деревьев, обустройство велодорожек, пешеходных связей и освещения.

- Я считаю что это важный проект, потому что он помогает благоустраивать свое пространство. Каждый день мы выходим на улицу и нам самим будут приятно смотреть на эту красоту, которую мы сами выбрали. Для детей и подростков это будут отличное место, чтобы погулять вместо того, чтобы дома сидеть в телефонах, - отметила Матинян Сима, ученица 11 класса школы № 19.