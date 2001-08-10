Индия и Китай готовы сотрудничать с Сахалинским госуниверситетом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На новый виток развития выходит международное сотрудничество в Сахалинском государственном университете. Так, и. о. ректора СахГУ Александр Самардак провёл встречу с представителем китайской компании, ведущей бизнес на Сахалине. В беседе обсуждались возможности обучения китайских студентов в островном вузе, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахГУ.
В первую китайцев интересуют программы бакалавриата с упором на изучение русского языка. Кроме того, перспективным направлением видится одногодичный подготовительный курс, в том числе в цифровом формате, подготавливающий китайских студентов к поступлению в российские университеты, в том числе в СахГУ.
И ещё одно направление – бизнес-образование на русском языке, одногодичная коммерческая программа по типу MBA, направленная на то, чтобы дать китайцам понимание, как делать бизнес в России. В частности, сегодня актуален вывод китайской продукции на российские маркетплейсы.
– Мы сейчас прорабатываем наши возможности, и условились о том, что уже в этом году готовы отработать программы и принять около 40–50 студентов, – рассказал А. Самардак. – Увеличение числа иностранных студентов зависит от возможностей по расселению и предоставлению соответствующего уровня услуг. Но мы будем с каждым годом наращивать эти объёмы.
Ещё одну деловую встречу провёл глава вуза с партнёрами из Индии, где обсуждалась возможность создания совместной лаборатории в области ветеринарии.
Лаборатория оборудуется в агропарке под эгидой правительства Сахалинской области. Здесь зарубежные специалисты могли бы помочь своим опытом в области создания биологически активных добавок и вакцин для скота. Эту продукцию они уже производят в Индии и готовы наладить такое производство на Сахалине.
В ближайшее время пройдёт рассмотрение спецификаций необходимого оборудования и международных ветеринарных стандартов, которым должны соответствовать вакцины, продвигаемые на мировом рынке.
– Кроме того, мы договорились о взаимодействии в сфере ИТ, – рассказал Александр Самардак. – В частности, индийцы готовы поставлять свою разработку – электронные комплексы для обучения на основе планшетов, беспроводных интерактивных экранов нового поколения. Возможно, сделаем один класс с их инструментарием для отработки и понимания, подходит ли нам такое оборудование. Если это будет повышать эффективность учебного процесса, мы можем обустроить несколько классов в нашем университете.
Обсуждался и вопрос привлечения индийских студентов по обмену на Сахалин. Островной университет готов вести обучение по инженерным специальностям, по направлениям, связанным с энергетикой, нефтегазом, водородными технологиями, строительством, беспилотниками, искусственным интеллектом.
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