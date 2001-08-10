"Разговоры о важном" в южно-сахалинских школах посвятили подвигу героев, помогавших спасать людей в "Крокус Сити Холле"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Учебная неделя в школах областного центра традиционно началась с «Разговоров о важном». Занятие было посвящено трагедии в Подмосковье. Во время урока с учащимися говорили о действиях сотрудников «Крокус Сити Холла», которые, рискуя жизнью, помогали людям эвакуироваться из здания, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Невероятную храбрость и решительность в экстремальной ситуации в том числе проявила администратор Софья Мейер, которая смогла вывести из концертного зала десятки людей. Девушка родилась и выросла на Сахалине. В 2016 году она выпустилась из гимназии №1 им. А.С. Пушкина.

– Важно говорить о том, что произошло в нашей стране, говорить с детьми так, чтобы они поняли, насколько страшен терроризм и насколько важно держаться вместе и противостоять злу, – рассказала директор гимназии №1 Татьяна Чуприкова.

Для учащихся 9 класса урок провела учитель английского языка Ольга Шабалова. Педагог рассказала детям о борьбе с терроризмом, а также обратила внимание на масштабы помощи пострадавшим. Трагедия никого не оставила равнодушным. Во многих городах люди выстраивались в очереди, чтобы сдать кровь. Также, большой отклик у жителей нашла инициатива отечественных музыкантов, которые записали альбом «Голос мой услышь» с новым исполнением песен Муслима Магомаева. Доходы от прослушиваний будут направлены пострадавшим в теракте в «Крокус сити холле». Сегодня эти песни также звучали в гимназии №1.

– Эмоционально сложно говорить на такие темы, вместе с тем важно рассказывать о людях, проявивших мужество и самообладание. Софья Мейер, — наша выпускница. Чувство гордости, что среди нас есть такие герои, – отметила Ольга Евгеньевна.

Своим мнением об уроке поделились учащиеся.

– Очень жаль, что столько людей пострадало. И много тех, кому сейчас важна наша поддержка. Сейчас главное, чтобы граждане сплотились. Желаю скорейшего выздоровления всем, кого коснулась трагедия, – отметила Таисия Гончарук.

– Есть люди, которые даже в самый страшный момент, когда им самим угрожает опасность, готовы оказать помощь своей семье, друзьям, близким, а иногда и совершенно чужим людям, – сказала Олеся Шевякова.

Многочисленные слова благодарности в эти дни адресованы и самой Софье Мейер. Поддержать её решила и гимназия №1. Старшеклассники подготовили небольшие открытки, которые будут отправлены выпускнице учреждения.

–В своём послании я сказала о своих переживаниях по поводу ситуации в Подмосковье. Мы должны понимать, что взаимопомощь и взаимовыручка очень важны. И, конечно, я написала добрые пожелания Соне. Я думаю, что она самый настоящий герой, – поделилась Вера Ким.

Напомним, сегодня в Южно-Сахалинске состоится благотворительный концерт памяти жертв трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл». Произведения классической музыки исполнит Южно-Сахалинский симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Тиграна Ахназаряна. Мероприятие состоится в 19.00 в ККЗ «Октябрь».