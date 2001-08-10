Самозанятых сахалинцев познакомили с библиотечным проектом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выездная лекция «Что такое креативная индустрия и кому нужны креаторы в Сахалинской области?» прошла в Арт-резиденции «Маяк» 23 марта. Экспертом выступила специалист СахОУНБ Ольга Маркелова, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Библиотекарь обсудила с представителями малого предпринимательства островного региона понятие «креативные индустрии», раскрыла перспективы развития креативного бизнеса и представила существующую нормативную базу, которая призвана помочь разобраться в этом вопросе. Кроме прочего, слушателям рассказали о проекте «Гений места» и фестивале креативного мастерства «Создаем будущее», который состоится 6 апреля в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке.