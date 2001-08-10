В Сахалинской области начался весенний призыв граждан на военную службу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Восточном военном округе весенний 2024 года призыв граждан на военную службу стартует 1 апреля и продлится по 15 июля, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

С Дальневосточного федерального округа в весеннем призыве 2024 года планируется призвать более девяти с половиной тысяч (9500) граждан. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, не будут принимать участие в специальной военной операции.

Военнослужащие, отслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут уволены в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.

В настоящее время созданы все необходимые условия для выполнения задания на призыв граждан весной 2024 года. Отправки граждан, призванных на военную службу спланированы, и будут осуществляться во второй декаде мая.