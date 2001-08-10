Потребителям газа в Южно-Сахалинске напоминают о необходимости перезаключения договоров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Осуществлять техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования могут только газораспределительные организации, то есть непосредственно осуществляющие транспортировку голубого топлива по газораспределительным сетям. Абонентам необходимо перезаключить договоры, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В областном центре это «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск». Подать заявку на перезаключение можно лично в едином центре предоставления услуг «Газпром газораспределение Дальний Восток» по адресу: пр. Победы, 39 в будние дни с 9.00 до 17.00 без перерыва на обед.
Кроме этого, документы принимают в многофункциональном центре по адресу: ул. Сахалинская, 48. График работы: с 9.00 до 16.30 в будние дни, перерыв с 12.30 до 13.00. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8-800-700-44-99.
Для перезаключения договора необходим следующий пакет документов:
- копии документов, подтверждающих право собственности на объект капитального строительства и земельный участок;
- копия паспорта (первая страница и прописка, при наличии долевой собственности - всех собственников);
- копии паспортов на все газоиспользующее оборудование (котел, плита, прибор учета газа, сигнализатор загазованности, ГРПШ и прочее);
- копия исполнительной документации (при наличии);
- копия проектной документации (при наличии);
- акт о проведении ТО за последний год.
Дополнительные точки для подачи заявок организованы в Хомутово, Березняках, Дальнем и Владимировке по адресам:
- Березняки, ул. Крайняя, 8А, с 9.00 до 16.30, обед с 13.00 до 14.00 (по будням);
- Дальнее, ул. Алых Роз, 9А, кв. 1, с 10.00 до 16.00 (по будням);
- Владимировка, ул. Сахалинская, 106А, с 14.00 до 17.00 (вторник, среда, четверг);
- Хомутово, ул. 2-я Центральная, 39, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (по будням).
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