Тихоокеанское
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11:52, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую горбушу, треску, минтай, камбалу

Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую горбушу, треску, минтай, камбалу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую горбушу, треску, минтай, камбалу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

1 апреля торговля рыбой осуществляется в следующих магазинах:

пр. Мира, 229 (ТЦ, торговые места №8-10): горбуша свежемороженая - 130руб/кг, камбала — 69 руб/кг, треска — 92 руб/кг, минтай — 69 руб/кг,

ул. Емельянова, 31/2: горбуша свежемороженая - 130 руб/кг, треска — 92 руб/кг, минтай — 69 руб/кг,

ул. Ленина, 252Б: горбуша свежемороженая - 130 руб/кг, камбала — 69 руб/кг, треска — 92 руб/кг, минтай — 69 руб/кг,

ул. Сахалинская, 59: треска — 92 руб/кг,

ул. Сахалинская, 90: треска — 92 руб/кг,

пр. Мира, 86: треска — 92 руб/кг,

ул. 2-я Красносельская, 7: треска - 92 руб/кг,

ул. Железнодорожная, 168/4: треска — 92 руб/кг,

ул. Физкультурная, 1А: треска — 92 руб/кг,

ул. Донская, 4А: треска — 92 руб/кг.

Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.

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