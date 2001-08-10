Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую горбушу, треску, минтай, камбалу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую горбушу, треску, минтай, камбалу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
1 апреля торговля рыбой осуществляется в следующих магазинах:
пр. Мира, 229 (ТЦ, торговые места №8-10): горбуша свежемороженая - 130руб/кг, камбала — 69 руб/кг, треска — 92 руб/кг, минтай — 69 руб/кг,
ул. Емельянова, 31/2: горбуша свежемороженая - 130 руб/кг, треска — 92 руб/кг, минтай — 69 руб/кг,
ул. Ленина, 252Б: горбуша свежемороженая - 130 руб/кг, камбала — 69 руб/кг, треска — 92 руб/кг, минтай — 69 руб/кг,
ул. Сахалинская, 59: треска — 92 руб/кг,
ул. Сахалинская, 90: треска — 92 руб/кг,
пр. Мира, 86: треска — 92 руб/кг,
ул. 2-я Красносельская, 7: треска - 92 руб/кг,
ул. Железнодорожная, 168/4: треска — 92 руб/кг,
ул. Физкультурная, 1А: треска — 92 руб/кг,
ул. Донская, 4А: треска — 92 руб/кг.
Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.
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