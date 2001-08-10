В Южно-Сахалинске стартует месячник чистоты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин объявил апрель месяцем чистоты. С сегодняшнего дня в городе стартует комплекс мероприятий, традиционно проводимых каждую весну, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Весна вступает в свои права, погода радует солнцем и заряжает на активность. Мы все устали от зимы, она была аномально снежной. И сейчас самое время - привести город в порядок. Месяц будет насыщенным, мы посвятим его заботе о Южно-Сахалинске: вместе уберем улицы от снега и мусора, приберемся во дворах и скверах, которые так любим. Давайте реальными делами покажем свое отношение к нашему общему дому, любимому Южному, - отметил глава города Сергей Надсадин.

Чистые пятницы стартуют 5 апреля. Присоединиться к уборке города можно будет 12-го, 19-го, 26-го апреля, также 3-го мая.

20 апреля состоится общегородской субботник, 27 апреля – общероссийский. Помощь каждого жителя поможет быстро привести Южно-Сахалинск в порядок после зимы, чтобы на майских праздниках город был красивым. В массовой уборке всегда участвуют работники органов власти, подведомственных учреждений, управляющих компаний, волонтеры, жители.

Напомним, традиционный цикл мероприятий по санитарной очистке территорий города после зимнего сезона проводится ежегодно. Жители и коллективы организаций всех форм собственности приглашаются на «чистые» пятницы до конца апреля.

Отметим, что дорожные службы усилили работу по уборке улиц и тротуаров. Спецтехника и рабочие собирают песок, который использовался в качестве противогололедного реагента, а также грязь и мусор. Уборка ведется практически в круглосуточном режиме.

Вся дополнительная информация о субботниках будет размещаться на официальном сайте мэрии и в социальных сетях.

Мероприятия по санитарному содержанию города - одно из приоритетных направлений деятельности администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина, как куратора партийного проекта «Единой России» «Зеленая экономика». Они находятся на контроле губернатора региона Валерия Лимаренко.