В Южно-Сахалинске стартует месячник чистоты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин объявил апрель месяцем чистоты. С сегодняшнего дня в городе стартует комплекс мероприятий, традиционно проводимых каждую весну, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Весна вступает в свои права, погода радует солнцем и заряжает на активность. Мы все устали от зимы, она была аномально снежной. И сейчас самое время - привести город в порядок. Месяц будет насыщенным, мы посвятим его заботе о Южно-Сахалинске: вместе уберем улицы от снега и мусора, приберемся во дворах и скверах, которые так любим. Давайте реальными делами покажем свое отношение к нашему общему дому, любимому Южному, - отметил глава города Сергей Надсадин.
Чистые пятницы стартуют 5 апреля. Присоединиться к уборке города можно будет 12-го, 19-го, 26-го апреля, также 3-го мая.
20 апреля состоится общегородской субботник, 27 апреля – общероссийский. Помощь каждого жителя поможет быстро привести Южно-Сахалинск в порядок после зимы, чтобы на майских праздниках город был красивым. В массовой уборке всегда участвуют работники органов власти, подведомственных учреждений, управляющих компаний, волонтеры, жители.
Напомним, традиционный цикл мероприятий по санитарной очистке территорий города после зимнего сезона проводится ежегодно. Жители и коллективы организаций всех форм собственности приглашаются на «чистые» пятницы до конца апреля.
Отметим, что дорожные службы усилили работу по уборке улиц и тротуаров. Спецтехника и рабочие собирают песок, который использовался в качестве противогололедного реагента, а также грязь и мусор. Уборка ведется практически в круглосуточном режиме.
Вся дополнительная информация о субботниках будет размещаться на официальном сайте мэрии и в социальных сетях.
Мероприятия по санитарному содержанию города - одно из приоритетных направлений деятельности администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина, как куратора партийного проекта «Единой России» «Зеленая экономика». Они находятся на контроле губернатора региона Валерия Лимаренко.
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