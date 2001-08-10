31 марта аэровокзал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

31 марта главная воздушная гавань области перешла на весенне-летнее расписание полётов. Согласно нему аэровокзальный комплекс будет обслуживать пассажиров до конца октября, рассказали ТИА "Острова" в аэровокзале "Южно-Сахалинск".

Традиционно в новом сезоне навигации авиакомпании нарастили частоту рейсов на более востребованных маршрутах. Так, уже с 1 апреля «Аэрофлот» запустил дополнительный вечерний вылет на Москву. Отправиться им из Южно-Сахалинска в белокаменную столицу можно по понедельникам и пятницам. Позже это направление усилят ещё одним рейсом. В день аэровокзальный комплекс будет обслуживать три самолёта по маршруту «Москва–Южно-Сахалинск–Москва».

В конце апреля авиакомпания «Россия» вместе с «Авророй» запустит новые рейсы в Петропавловск-Камчатский. Обслуживать их сотрудники терминала будут по средам. Летом улететь на Камчатку сахалинцы и курильчане смогут ещё и по пятницам.

Также в расписание вернётся транзитный рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» по направлению «Южно-Сахалинск-Санкт-Петербург» с пересадками во Владивостоке и Екатеринбурге. С 23 мая по 26 октября выполнять перелёты по этому маршруту перевозчик будет три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам.

Авиаперевозчики добавят в расписание полётов по одному рейсу в Хабаровск, Благовещенск, Улан-Удэ, Якутск, Красноярск и Советскую Гавань. С середины июня островные пассажиры смогут отправиться в Иркутск. Перелёт по этому направлению каждый понедельник будет выполнять авиакомпания «S7».

В весенне-летнем периоде воздушная гавань Южно-Сахалинска станет чаще обслуживать рейсы и по внутрирегиональным маршрутам. Так, в расписании полётов аэровокзала появятся дополнительные вылеты в Шахтёрск, Александровск-Сахалинский, Поронайск, Смирных, Оху, Курильск и Южно-Курильск.

«Наш приоритет – безопасность пассажиров и сотрудников. Чтобы обеспечить её в новом навигационном периоде, аэровокзал «Южно-Сахалинск» заранее приступил к подготовке. За зиму мы нарастили скорость в обслуживании, улучшили сервис. Завершить подготовительные работы планируем до 31 мая. Нас ждёт запуск дополнительных рейсов, службы авиагавани к этому полностью готовы», - отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск Руслан Степанец.

В начале подготовки к новому сезону навигации в аэровокзале проверили технические средства, сооружения, места стоянок самолётов, производственные и бытовые помещения. Сотрудники прошли обучение. Сейчас в терминале осуществляют проверку систем противопожарной безопасности.