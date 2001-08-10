Тихоокеанское
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17:38, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалин прибыли восемь современных вагонов

На Сахалин прибыли восемь современных вагонов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко передал ключи от новых вагонов руководству АО «Пассажирская компания «Сахалин». Они позволят жителям и гостям острова с комфортом добираться из островной столицы в Томари и Поронайск, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Благодаря расширению парка подвижного состава с 1 мая в регионе запустят новые пригородные маршруты – пригородное сообщение организуется за счет областного бюджета. Новые современные вагоны были приобретены для обслуживания местных маршрутов при поддержке правительства Сахалинской области.

– Мы продолжаем развивать железнодорожное сообщение, интегрировать его в систему городского общественного транспорта. Чтобы жители области могли быстро и комфортно добраться из точки А в точку Б. Уже в апреле новые вагоны выйдут на линию. Будут курсировать из Южно-Сахалинска в Томари и Поронайск. Кроме того, благодаря расширению парка подвижного состава с 1 мая мы сможем запустить новые пригородные маршруты. Это ответ на просьбы жителей Долинска. Они просили организовать рейсы до Южно-Сахалинска. Но мы пошли дальше. И скоро из Долинска можно будет добраться напрямую не только до областного центра и Христофоровки, но и до Корсакова. Это намного быстрее, чем на машине. Таким образом мы сможем повысить привлекательность железнодорожного транспорта и снизить нагрузку на дороги областного центра, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

В новых вагонах предусмотрели эргономичные кресла. Каждое имеет разъемы для зарядки мобильного телефона. Установлены телевизоры, акустическая система, информационное табло. Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться автоматами с едой и напитками. Предусмотрены все условия для маломобильных пассажиров.

– Очень хорошие вагоны, комфортные. Кресла удобные, мягкие. Все соответствует современным требованиям. Есть откидной пандус для маломобильных пассажиров. Это очень удобно, – рассказала Мария Калугина, проводник пассажирского вагона.

В рамках исполнения поручений главы государства планируется построить железнодорожные разъезды в районах Большая Елань и Луговое, совмещенные остановочные пункты, а также завершить благоустройство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) «Нова» и «Горизонт». Предварительная стоимость работ – более 1,5 млрд рублей. Соответствующее предложение Президенту РФ озвучил глава региона в ходе совещания по развитию дальневосточных городов.

Напомним, в 2023 году в рамках интеграции железной дороги в общественный транспорт Южно-Сахалинской агломерации были модернизированы ТПУ «Пограничный» и три совмещенных остановочных пункта «Сити Молл», «Большая Елань», «Заводской», а также благоустроена прилегающая железнодорожная инфраструктура. Кроме того, в начале августа прошлого года запущены пригородные поезда на участке от Христофоровки до Новоалександровки.

В 2022 году построено два ТПУ «Алые Розы» и «Привокзальный». Частота курсирования пригородных пассажирских поездов до Дальнего выросла с 6 до 30 рейсов в сутки.

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