На Сахалин прибыли восемь современных вагонов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Валерий Лимаренко передал ключи от новых вагонов руководству АО «Пассажирская компания «Сахалин». Они позволят жителям и гостям острова с комфортом добираться из островной столицы в Томари и Поронайск, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Благодаря расширению парка подвижного состава с 1 мая в регионе запустят новые пригородные маршруты – пригородное сообщение организуется за счет областного бюджета. Новые современные вагоны были приобретены для обслуживания местных маршрутов при поддержке правительства Сахалинской области.
– Мы продолжаем развивать железнодорожное сообщение, интегрировать его в систему городского общественного транспорта. Чтобы жители области могли быстро и комфортно добраться из точки А в точку Б. Уже в апреле новые вагоны выйдут на линию. Будут курсировать из Южно-Сахалинска в Томари и Поронайск. Кроме того, благодаря расширению парка подвижного состава с 1 мая мы сможем запустить новые пригородные маршруты. Это ответ на просьбы жителей Долинска. Они просили организовать рейсы до Южно-Сахалинска. Но мы пошли дальше. И скоро из Долинска можно будет добраться напрямую не только до областного центра и Христофоровки, но и до Корсакова. Это намного быстрее, чем на машине. Таким образом мы сможем повысить привлекательность железнодорожного транспорта и снизить нагрузку на дороги областного центра, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.
В новых вагонах предусмотрели эргономичные кресла. Каждое имеет разъемы для зарядки мобильного телефона. Установлены телевизоры, акустическая система, информационное табло. Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться автоматами с едой и напитками. Предусмотрены все условия для маломобильных пассажиров.
– Очень хорошие вагоны, комфортные. Кресла удобные, мягкие. Все соответствует современным требованиям. Есть откидной пандус для маломобильных пассажиров. Это очень удобно, – рассказала Мария Калугина, проводник пассажирского вагона.
В рамках исполнения поручений главы государства планируется построить железнодорожные разъезды в районах Большая Елань и Луговое, совмещенные остановочные пункты, а также завершить благоустройство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) «Нова» и «Горизонт». Предварительная стоимость работ – более 1,5 млрд рублей. Соответствующее предложение Президенту РФ озвучил глава региона в ходе совещания по развитию дальневосточных городов.
Напомним, в 2023 году в рамках интеграции железной дороги в общественный транспорт Южно-Сахалинской агломерации были модернизированы ТПУ «Пограничный» и три совмещенных остановочных пункта «Сити Молл», «Большая Елань», «Заводской», а также благоустроена прилегающая железнодорожная инфраструктура. Кроме того, в начале августа прошлого года запущены пригородные поезда на участке от Христофоровки до Новоалександровки.
В 2022 году построено два ТПУ «Алые Розы» и «Привокзальный». Частота курсирования пригородных пассажирских поездов до Дальнего выросла с 6 до 30 рейсов в сутки.
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