В первый день приема заявлений в первые классы Южно-Сахалинска подано 2270 заявлений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
29 марта в Южно-Сахалинске началась кампания по приему детей в 1 классы. Первый этап стартовал сегодня в 9.00 и продлится до 30 июня, он предназначен для детей, проживающих на закрепленной за школой территории и относящимся к льготным категориям (имеющие внеочередное, первоочередное или преимущественное право). По данным на 16.00 в системе зафиксированы 2270 заявлений, сообщили в департаменте образования администрации, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Информация по зачислению будет размещена до 3 июля на сайтах школ и на стендах в общеобразовательных учреждениях.
В рамках второго этапа - с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2024 года - можно будет подать заявление в любое образовательное учреждение.
Прием в 1 классы в 2024/2025 учебном году будут вести 27 школ Южно-Сахалинска. Планируется, что в первоклассниками станут порядка 2900 детей.
Напомним, порядок зачисления по сравнению с прошлым годом практически не изменился, за исключением некоторых моментов. Так, правом на внеочередное зачисление в школы по месту жительства могут воспользоваться дети военнослужащих и граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, погибших (умерших) при выполнении задач специальной военной операции либо позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, в том числе усыновленным (удочеренным) или находящимся под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью, патронатную семью. Также в период первой волны у родителей будет возможность записать ребенка в школу, в которой учатся его братья или сестры.
Записать ребенка в школу можно через личный кабинет «Госуслуг» или на портале образовательных услуг Сахалинской области. Кроме того, остается возможность подать заявление непосредственно в школе или направить его в образовательное учреждение почтовым отправлением.
Подробная информация о приемной кампании в 1 классы на 2024/2025 учебный год размещена на сайте департамента образования Южно-Сахалинска. Задать вопросы о зачислении в школу можно по телефону горячей линии: 312-687 (доб.1 или 3).
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