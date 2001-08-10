В Амурской области хотят запретить мигрантам работать в сфере перевозок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Количество трудовых мигрантов в Амурской области планируют постепенно сокращать. В настоящее время в регионе действует запрет на использование иностранной рабочей силы в сельском хозяйстве и золотодобыче. В будущем году аналогичный запрет планируется ввести в сфере перевозок, а также сократить количество трудовых мигрантов в сфере потребительского рынка. Решение об этом было принято по итогам совещания, которое провел губернатор Приамурья Василий Орлов, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на пресс-службу правительства региона.

«Есть отрасли, где мы пока не можем обойтись без иностранной рабочей силы. К ним, в частности, относится сфера строительства. Но это не значит, что ничего не нужно делать. Предприятия, которые привлекают иностранную рабочую силу, нужно стимулировать постепенно избавляться от этой зависимости. У нас есть положительный опыт такой работы в сфере сельского хозяйства, которое уже несколько лет благополучно обходится без мигрантов и показывает отличные результаты. Считаю, что у предприятий, работающих в критических для области отраслях экономики, должна быть прямая связь с учебными заведениями региона. Помимо привлечения мигрантов организации должны готовить молодых специалистов по тем специальностям, которые им необходимы», — сказал Василий Орлов.

По данным управления занятости населения Приамурья, на сегодняшний день в регионе открыто более 47500 вакансий. Из них 68 % — вакансии крупных компаний, объекты которых строятся сейчас на территории области, — АГХК, ГПЗ и космодрома. Из оставшихся 32% вакансий наибольшую потребность в кадрах демонстрируют сферы строительства, перевозок, потребительского рынка, а также государственного управления.

Специалисты минстроя провели анализ имеющихся вакансий на стройплощадках области. Наиболее дефицитными для сферы специальностями оказались каменщики, бетонщики, арматурщики, маляры и плотники. Именно эти вакансии на многих стройках области закрыты с помощью иностранной рабочей силы. Между тем, по данным направлениям специалистов готовят и в учебных заведениях Приамурья. Однако, работодатели слабо заинтересованы в привлечении выпускников.

Отмечается, что по итогам совещания было решено подписывать с работодателями, желающими привлекать трудовых мигрантов, соглашения, обязывающие их заключать договоры целевого обучения с организациями профессионального образования и готовить себе местных специалистов.

«В первую очередь необходимо определить полный перечень ключевых направлений экономики, где мы пока не обойдемся без трудовых мигрантов. Сразу понятно, что это точно не будут сферы перевозок, в том числе такси, и потребительского рынка. В сфере перевозок запрет на использование иностранной рабочей силы мы можем ввести уже с 2025 года. В сфере потребительского рынка необходимо усилить работу с крупными торговыми сетями, стимулировать их готовить и привлекать на открытые вакансии выпускников амурских колледжей», — отметил губернатор.