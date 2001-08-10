Тихоокеанское
информационное агентство
29 Марта 2024
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У юго-восточного побережья Сахалина выходить на лёд опасно
15:20, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Курильском,Северо-Курильском и Курильском районах прогнозируется дождь и усиление ветра

В Южно-Курильском,Северо-Курильском и Курильском районах прогнозируется дождь и усиление ветра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 марта на территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируется дождь (4-14 мм), местами сильный дождь (15-49 мм), усиление ветра до 23-28 м/с.

Ночью 31 марта 2024 года на территории Северо-Курильского района прогнозируются осадки, усиление ветра до 22-27 м/с ,сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

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