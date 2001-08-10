У юго-восточного побережья Сахалина выходить на лёд опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина под воздействием отжимного ветра и термических процессов продолжится взлом и отрыв припая. Выходить на лед крайне опасно, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких.