Тихоокеанское
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14:16, | Новости общества Сахалина и Курил

Минометные расчеты на Сахалине отработали уничтожение мишеней, имитирующих легкую бронетехнику

Минометные расчеты на Сахалине отработали уничтожение мишеней, имитирующих легкую бронетехнику

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине в ходе занятий на полигоне «Успеновский» миномётные расчеты армейского корпуса Восточного военного округа отработали уничтожение мишеней, имитирующих легкую бронетехнику и живую силу условного противника, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Согласно поставленной учебно-боевой задачи военнослужащим было необходимо поразить цели на расстоянии до 2300 метров за короткий промежуток времени,  на открытых участках местности, из 120-мм минометов.

В рамках боевых стрельб миномётные расчёты отработали методику беглой стрельбы, в ходе которой они выполняли нормативы по занятию огневых позиций, развертыванию миномётов, прицеливанию, стрельбе по целям и смене огневых позиции.

Кроме этого, военнослужащие выполнили нормативы по маскировке огневых позиций. Также, артиллеристы отработали действия с расчётами БПЛА по корректированию огня и нанесению огневого удара по внеплановым целям.

Занятия с военнослужащими ВВО на Сахалине проходят под руководством опытных инструкторов и участников специальной военной операции (СВО).

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