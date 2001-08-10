Морские курорты Приморья защитят от акул

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Президент РФ Владимир Путин поручил обезопасить от акул строящиеся морские курорты в Приморье. Случай нападения в крае был зарегистрирован лишь однажды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

Олег Кожемяко выступил с докладом на совещании по созданию российских круглогодичных морских курортов. При прослушивании президента волновал лишь один вопрос: "А куда акул денете, они же кусаются!".

В свою очередь, губернатор объяснил, что, в основном, в крае водятся только сельдевые акулы, и случай нападения был только один.

Тем временем глава государства рассказал, что несколько лет назад собирался поплавать с ружьем подводным, но не успел. Однако, те, кто это сделал, "все равно акул видели, на островах особенно".