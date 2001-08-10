Новая котельная в аэровокзале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главную воздушную гавань региона перевели на газ. В следующем отопительном сезоне это позволит аэровокзальному комплексу сократить расходы на тепло в 3 раза, рассказали ТИА "Острова" в АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск".

Чтобы подключить терминал к газу, специалисты проложили 1 километр трубопровода от распределительной станции "Южная" к модульной котельной. Наземный участок составил всего 3 метра. Остальные 997 протянули под землёй.

После этого на котельной аэровокзала провели пуско-наладочные работы. На газ перевели все 6 котлоагрегатов. Ранее они функционировали на сырой нефти. Сейчас этот вид топлива стал резервным. В час один котёл отпускает 1,8 гикакалорий энергии. Общая мощность агрегатов – 10,8 гикакалорий. Этого достаточно, чтобы обеспечить теплом действующий терминал и те сооружения, которые планируют возвести по проекту «Аэросити».

«Аэровокзал "Южно-Сахалинск" - самый современный и технологичный на Дальнем Востоке. Для нас важно постоянно улучшать наши системы. Перевод котельной на газ - один из таких шагов. Так мы улучшим экологическую обстановку в городе и регионе и сократим расходы на отопление. Кроме того, мы планируем использовать котельную и летом, когда отопительный сезон закончится. Её мощностей хватит для того, чтобы подогревать воду в аэровокзале, не используя электрические бойлеры", - подметил технический директор АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Юрий Мащенко.

Ввести в эксплуатацию котельную на газовом топливе планируют в апреле. До конца отопительного сезона она будет поддерживать тепло в аэровокзале с помощью двух агрегатов. На полную мощность её запустят уже в следующий осенне-зимний период.