Губернатору Камчатки не понравился внешний облик Петропавловска-Камчатского
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
После схода снега власти Петропавловска-Камчатского должны заново придумать систему очистки города. Краевой центр "выглядит малоприятно", заявил губернатор, и с этим надо что-то делать, сообщает ИА "Кам 24".
К властям поступает много вопросов о внешнем виде Петропавловска – он как был, так и остаётся неприглядным, особенно в межсезонье. "Мы начали реализовывать стратегический мастер-план, перезагрузку краевой столицы. Городу выделяются большие средства для этого, огромный объём средств будет вложен. Однако эти средства пойдут прахом, если мы не будем заботиться о чистоте вокруг нас, о улицах, дворах, тротуарах, межкварталках, магистралях – это тяжелый труд, ежедневная кропотливая работа. Нужно менять подходы к содержанию города", - высказался Владимир Солодов.
Мэр города Константин Брызгин получил публичное поручение придумать, как сделать город "более опрятным и чистым" уже летом 2024 года.
О том, что столица Камчатского края выглядит неопрятно, кроме жителей, высказываются и гости. Как сообщало ИА «Кам 24», в 2018 году под неоднозначным впечатлением остался актер Евгений Гришковец. Облик Петропавловска-Камчатского он назвал "ужасными результатами человеческой деятельности".
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