Сахалинцам расскажут, как обрести эмоциональную гармонию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цикл встреч из семи практических занятий по укреплению внутренних опор пройдет в главной библиотеке Сахалина в рамках клуба «Школа семейного счастья». Первая встреча состоится 14 апреля в 13.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Экспертами выступят специалисты АНО "Центр социально-психологической помощи и развития личности. Слушателям расскажут, как оставаться неуязвимыми в кризисных ситуациях и научат практическим приемам снижения воздействия стрессовых факторов. Это дыхательные техники, методы смещения фокуса внимания, практика записи своих мыслей и эмоций в момент наивысшей «точки кипения» и другие.

Следующие встречи пройдут 27 апреля, 11, 25, мая, 8,22 июня в 13.00. Предварительное место проведения – молодежный центр «Универсалка» (2- этаж СахОУНБ). Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25- 44.