Проезд им. Ждакаева в Южно-Сахалинске 30 марта полностью перекроют для движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проезд им. Ждакаева в Южно-Сахалинске 30 марта будет полностью перекрыт для движения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работать сотрудники «Сахалинской коммунальной компании» будут в районе ул. Комсомольская, 243А. С 09.00 до 17.00 движение на указанном участке будет невозможно.

Просим автовладельцев отнестись к этому с пониманием, не оставлять свои автомобили в районе проведения работ, а также заранее планировать свой маршрут.