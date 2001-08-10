Тихоокеанское
информационное агентство
29 Марта 2024
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11:28, | Новости общества Сахалина и Курил

Проезд им. Ждакаева в Южно-Сахалинске 30 марта полностью перекроют для движения

Проезд им. Ждакаева в Южно-Сахалинске 30 марта полностью перекроют для движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проезд им. Ждакаева в Южно-Сахалинске 30 марта будет полностью перекрыт для движения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работать сотрудники «Сахалинской коммунальной компании» будут в районе ул. Комсомольская, 243А. С 09.00 до 17.00 движение на указанном участке будет невозможно.

Просим автовладельцев отнестись к этому с пониманием, не оставлять свои автомобили в районе проведения работ, а также заранее планировать свой маршрут.  

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