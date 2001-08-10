На Сахалине первенство России по горнолыжному спорту продолжилось дисциплиной "слалом-гигант"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первенство России по горнолыжному спорту продолжается в Южно-Сахалинске. Соревнования в дисциплине «слалом-гигант» проходили на трассе «Спортивная» спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». За награды боролись 79 девушек и 79 юношей из нескольких десятков регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Впервые на Сахалине побывал в 2014 году. Тогда я приезжал как спортсмен на свои, кажется, заключительные состязания в карьере. А в 2015 году приехал на остров в качестве тренера. Конечно, увидел огромные изменения. Появились новые склоны, улучшилась инфраструктура. Да и подготовка трасс вышла на более высокий уровень. А такой качественной организации соревнований я больше в России не видел нигде. Спортсмены моей команды выступают достаточно успешно. Было правильным решением приехать на Сахалин за две недели до старта, поэтому времени на акклиматизацию нам хватило, - отметил тренер команды Московской области Иван Казаков.
У девушек первое место заняла Юлия Мельникова из Мурманской области, второй результат показала Софья Решетник из Красноярского края, третье место у Кристины Гусевой из Мурманской области. Среди юношей первое и второе места завоевали представители Московской области Егор Харьков и Марк Степанян соответственно. Третьим стал Никита Дудков из Иркутской области.
- В дисциплине «супер-гигант» показал четвертый результат – лучший в моей карьере. Увы, сегодня в гигантском слаломе не получилось побороться за призовые места. Трасса была подготовлена так, что складывалось ощущение, будто я на Кубке мира нахожусь. Поэтому удовольствие от соревнований получаю колоссальное, - рассказал красноярский горнолыжник Степан Ермаков.
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