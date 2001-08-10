Сахалинец Артём Ким взял серебро первенства России по тхэквондо
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский тхэквондист Артём Ким завоевал серебряную награду первенства России среди юношей и девушек 12-14 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Соревнования проходят в эти дни в Рязани. Их участниками стали более 900 спортсменов из 60 регионов страны. Сахалинскую область на турнире представляют Мильяна Бабенко, Полина Сапунова, Артём Ким, Назар Грачёв, Тимофей Тхагапсов и Владислав Син под руководством наставников Сергея Ли, Германа Цоя и Дмитрия Егая.
Артём Ким выступал в весовой категории «53 кг» и провёл шесть поединков. В пяти встречах спортсмен одержал уверенную победу и уступил в финале сопернику из Дагестана. По итогам сахалинец взял серебро соревнований, вошёл в состав сборной команды России и завоевал путёвку на первенство Европы.
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