Сахалинец Артём Ким взял серебро первенства России по тхэквондо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский тхэквондист Артём Ким завоевал серебряную награду первенства России среди юношей и девушек 12-14 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования проходят в эти дни в Рязани. Их участниками стали более 900 спортсменов из 60 регионов страны. Сахалинскую область на турнире представляют Мильяна Бабенко, Полина Сапунова, Артём Ким, Назар Грачёв, Тимофей Тхагапсов и Владислав Син под руководством наставников Сергея Ли, Германа Цоя и Дмитрия Егая.

Артём Ким выступал в весовой категории «53 кг» и провёл шесть поединков. В пяти встречах спортсмен одержал уверенную победу и уступил в финале сопернику из Дагестана. По итогам сахалинец взял серебро соревнований, вошёл в состав сборной команды России и завоевал путёвку на первенство Европы.