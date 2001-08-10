Тихоокеанское
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10:59, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинец Артём Ким взял серебро первенства России по тхэквондо

Сахалинец Артём Ким взял серебро первенства России по тхэквондо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский тхэквондист Артём Ким завоевал серебряную награду первенства России среди юношей и девушек 12-14 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования проходят в эти дни в Рязани. Их участниками стали более 900 спортсменов из 60 регионов страны. Сахалинскую область на турнире представляют Мильяна Бабенко, Полина Сапунова, Артём Ким, Назар Грачёв, Тимофей Тхагапсов и Владислав Син под руководством наставников Сергея Ли, Германа Цоя и Дмитрия Егая.

Артём Ким выступал в весовой категории «53 кг» и провёл шесть поединков. В пяти встречах спортсмен одержал уверенную победу и уступил в финале сопернику из Дагестана. По итогам сахалинец взял серебро соревнований, вошёл в состав сборной команды России и завоевал путёвку на первенство Европы.

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