Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года свыше 550 тысяч клиентов банка "Открытия" перевели на обслуживание в ВТБ свыше 150 млрд рублей в рамках интеграции двух банков.

«Задача, которую мы ставим перед собой – не просто в механическое слияние баз клиентов, а формирование продуктовых решений и сервисов, основанных на лучших практиках двух банков. Мы бесшовно объединяем и автоматизируем все процессы, внимательно относимся к предпочтениям клиентов по месту обслуживания, делаем его доступным как у своих менеджеров, так и по всей сети объединенной группы. Топовые программы лояльности, лучшие условия по продуктам, самые эффективные инвестиционные решения ВТБ и Открытия становятся доступны всем нашим клиентам, что существенно обогащает наше предложение», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

С начала 2024 года клиентам «Открытия» доступны продуктовые предложения ВТБ: дебетовые и кредитные карты, ипотека, автокредиты, сберегательные продукты. Клиентам с активным премиальным статусом предлагается бесплатное обслуживание и пакет ВТБ «Привилегия». В декабре 2023 года начался постепенный перевод сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ. В рамках интеграции двух банков под единым брендом объединятся более 250 офисов «Открытия». Фактическое объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.