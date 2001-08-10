Сахалинцы могут посмотреть премьеру второго сезона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 апреля состоится премьера нового сезона детективного сериала из линейки KION Originals от экосистемы МТС «Обоюдное согласие». Валерия Гай Германика вернулась в режиссерское кресло с детективной историей о том, что скрывается за фасадом идеальной семьи. В главных ролях – Глафира Тарханова, Диана Арбенина, Максим Ползиков, Елена Ханга, Илана Дылдина, Глеб Пускепалис и Мария Михалкова-Кончаловская. Первые серии будут доступны в онлайн-кинотеатре KION 1 апреля. Созданием сериала занимались продюсерская компания MEDIASLOVO и KION.

Марина (Глафира Тарханова) и Григорий (Максим Ползиков) Венишевы празднуют «фарфоровую свадьбу» – они уже двадцать лет вместе и родили троих детей. Он – успешный бизнесмен, основатель реабилитационного центра, у которого в друзьях мэр города Котов и много других влиятельных людей, собравшихся на праздник семейного счастья. Но почему-то по дороге домой Григорий и Марина совсем не веселы, на его признание в любви женщина не отвечает взаимностью. А через несколько минут он будет лежать у подъезда своего дома с кухонным ножом в животе, а она – рыдать в трубку и просить полицию срочно приехать.

Следователь Анна (Диана Арбенина) допрашивает Марину и докладывает детали своему начальнику. Главная улика - отпечатки супруги на ноже. Шеф не хочет шума вокруг дела и просит сделать все быстро и складно – учитывая дружбу покойного с мэром города. Но складно все равно не получается: на медосмотре у задержанной Марины находят синяки на спине, которые точно не мог нанести погибший во время драки перед смертью. Скорее всего, они являются результатом происходившего в доме Венишевых домашнего насилия.

Дело на первый взгляд кажется простым и понятным, но чем больше людей оказываются в него вовлеченными, тем сложнее понять, кому было выгодно убийство Гриши. Так, растерянная после трагедии Марина сразу собирает волю в кулак и, попав в СИЗО, звонит московскому адвокату Иде Кузнецовой (Елена Ханга). Старшая дочь Женя тоже не сидит сложа руки: она заботится о младших братьях и всячески привлекает внимание к делу, чтобы спасти мать. Следовательница Анна со своей стороны чует неладное: ее шеф почему-то не хочет привлекать к убийству лишнего внимания и очень спешит поскорее закрыть дело.

Валерия Гай Германика, режиссер: «Поскольку у нас были сжатые сроки производства, и я работала параллельно еще на другом проекте, на кастинг у меня не было времени. Я решила поступить проверенным способом и брать не актеров, открыла свои контакты и просто начала звать людей, которые, на мой взгляд, подходили на роли. У всех все получилось идеально».

Диана Арбенина, актриса и музыкант: «До съемок в сериале я мало разбиралась в теме домашнего насилия, и о проблемах подобного рода слышала крайне мало. Теперь я знаю, что в подобных условиях живет много людей, и это меня глубоко ранит и тревожит. Несмотря на давление, моя героиня старается добиться правды. Я думаю, что смогла бы пройти по ее пути, но сделала бы это намного конкретнее и убедительнее».

Максим Ползиков, актер: «С Валерией Гай Германикой мы были немного знакомы до съемок “Обоюдного согласия”. Мы оба рискнули, и зрителям судить, что из этого получилось. Для меня это был очень интересный опыт, в процессе которого я узнал много нового и местами неприятного о самом себе. Мне кажется, в нашей стране нет культуры разговора между людьми. В парах люди привыкли молчать и терпеть, не надеясь быть услышанными и понятыми. Насилие в том виде, в котором это показано в сериале, для многих является нормой. Как для мужчин, так и для женщин. В первую очередь это вопрос воспитания, вследствие чего возникает, если можно так сказать, определенный социальный договор. Семьи держатся на страхе, молчании и терпении. В результате – высокий процент разводов и беспрецедентная жестокость внутри таких союзов».

Синопсис:

Семья Венишевых - одна из самых почитаемых в городе. Глава семейства Григорий - основатель реабилитационного центра, который помогает тысячам горожан. Однако, красивый фасад начинает рушиться вместе с убийством главы семейства, а главной подозреваемой становится его жена Марина. Дело Венишевых попадает к замкнутому и жесткому следователю Анне, которая решает во чтобы то ни стало докопаться до правды. Замечая странности в поведении Марины, она понимает, что Григорий был добрым и отзывчивым человеком только на публике, а в кругу семьи был настоящим чудовищем.