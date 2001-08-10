Бионический протез руки выдали сахалинке в региональном отделении Социального фонда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2023 году 2 313 жителей Сахалинской области были обеспечены техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. Самым дорогостоящим изделием стал протез кисти с микропроцессорным управлением. Его стоимость составила 3,4 миллиона рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональном социальном фонде.

«К числу самых востребованных средств реабилитации можно отнести кресла-коляски, протезы, трости, костыли, обувь, абсорбирующее белье, специальные средства при нарушениях функций выделения. Общая стоимость закупленных в 2023 году техсредств составила 237,8 миллиона рублей», — сообщила управляющий региональным Отделением Социального фонда России Марина Аглиулина.

Отделение фонда продолжает предоставлять сахалинцам высокотехнологичные изделия, которые рекомендованы им в соответствии с программой реабилитации. В декабре прошлого года южносахалинка Марина стала обладательницей протеза кисти с микропроцессорным управлением. Его стоимость составила 3,4 миллиона рублей.

От рождения у Марины нет кисти правой руки. О том, что она может пользоваться современный бионическим протезом, женщина узнала, когда проходила очередное обследование. Врачи провели необходимые тесты и выдали положительное заключение об использовании такого протеза. Сахалинка подготовила документы, прошла медико-социальную экспертизу и обратилась в региональное ОСФР для его получения.

Марина рассказывает, что умный протез руки позволяет ей выполнять действия, которые ранее были недоступны при ношении косметического протеза. Женщина хочет скорее научиться правильно управлять современным устройством, чтобы использовать его максимально эффективно.

«С помощью нового протеза я уже переношу сумки и пакеты, начала выполнять физические упражнения. Протез позволяет использовать стандартные схваты и настроить нужные под себя. Самое сложное — мелкая моторика, поэтому я стараюсь чаще работать с компьютерной клавиатурой и мышкой», — поделилась впечатлениями сахалинка.

Напомним, обеспечение техническими средствами реабилитации входит в список мер социальной поддержки людей с инвалидностью и ветеранов. Главными условиями для получения ТСР являются установленная инвалидность и назначение конкретного изделия в индивидуальной программе реабилитации или абилитации. Важно, чтобы в документе, помимо вида ТСР, были указаны и его характеристики. Это позволит подобрать средство реабилитации, максимально подходящее для каждого.

Граждане с инвалидностью имеют право выбора, каким способом получить технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия. Первый способ — это предоставление соответствующего технического средства в натуральном виде по направлению регионального Отделения Социального фонда России. Второй — выплата компенсации за самостоятельное приобретение. Третий — покупка с использованием электронного сертификата. Все эти способы носят заявительный характер. Подать заявление можно через портал Госуслуг или в клиентских службах ОСФР по Сахалинской области.

Для консультации по вопросам получения технических средств реабилитации граждане могут обратиться в Социальный Фонд по номеру телефона: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, федеральная линия работает круглосуточно без выходных, региональная — доступна с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов).