Тихоокеанское
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09:16, | Новости общества Сахалина и Курил

Самый масштабный исторический тест "Диктант Победы" в этом году пройдёт 26 апреля

Самый масштабный исторический тест

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Самый масштабный исторический тест "Диктант Победы" в этом году пройдёт 26 апреля. Его можно будет написать на одной из тысяч площадок по всей стране, или онлайн на сайте диктантпобеды.рф.
 
Проверить свои знания о Великой Отечественной войне и подготовиться к акции на сайте можно уже сейчас. Это уникальная возможность прикоснуться к истории! 

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