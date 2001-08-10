Спорт-опрос ВТБ: дальневосточники выбирают регулярные силовые тренировки и фитнес
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По данным совместного опроса ВТБ и банка «Открытие», больше половины жителей Дальнего Востока регулярно занимаются физкультурой и разными видами спорта. Большая часть - 79% предпочитает тренироваться дома. Из видов физической активности дальневосточники предпочитают фитнес и силовые тренировки, а из всех сезонов выбирают для физической активности весну.
Из дальневосточников, которые занимаются спортом постоянно, 10% делают это ежедневно, четверть – 2-3 раза в неделю, еще 10% – не реже, чем раз в неделю. Совсем не уделяют время спорту 30%, а остальные тренируются раз в месяц и реже.
Домашние тренировки предпочитают 79% жителей ДФО. Каждый седьмой посещает тренажеры в парках или около дома. Чуть меньше тех, кто ходит в фитнес-клуб. Остальные участники опроса выбирают стадионы, спорткомплексы и бассейны.
Круглый год ведут спортивный образ жизни больше 50% участников опроса. В то же время дальневосточники предпочитают активничать весной больше, чем в другие сезоны – его назвали 23% респондентов. А вот лето дальневосточники выбирают для спорта реже, чем жители других регионов, всего 14%.
Самым популярным спортивным направлением у жителей Дальнего Востока является фитнес и общая физкультура – так ответили 40% респондентов. На втором месте – силовые виды спорта, их назвали 30% участников опроса. Велоспорт и походы выбрали по 21% участников опроса – жителей округа.
По России предпочтения по видам активности отличаются. После лидирующего направления для всех – фитнеса, в Москве и Санкт-Петербурге предпочитают плавать, Урал, как и Сибирь, выбирает походы, а Центральная Россия – велосипедные прогулки.
Большинство участников опроса – более 75% предпочитают заниматься физкультурой и спортом бесплатно. Из оставшихся большая часть тратит на спорт до 3 тысяч рублей в месяц.
Четверть респондентов из ДФО считают, что в их регионе хорошая спортивная инфраструктура. 44% указали на ее среднее состояние. 18% назвали качество низким, остальные – затруднились с ответом. Интересно, что на желание людей заниматься физической активностью новизна и качество спортивных объектов и инвентаря влияет меньше, чем их личная мотивация. Те, кто регулярно тренируется, обычно дают более высокую оценку инфраструктуре, а те, кто не занимаются спортом, даже не обращают на нее внимание (доля затруднившихся оценить – 32%).
ВТБ активно участвует в развитии массового спорта и здорового образа жизни среди жителей нашей страны. Более 20 лет банк реализует собственную программу «Спортивная страна», в рамках которой уже 15 лет выступает стратегическим партнером общества «Динамо», поддерживает в качестве Генерального спонсора ФК «Динамо – Москва», ХК «Динамо» Москва, регбийный и гимнастический клубы «Динамо – Москва». При поддержке ВТБ в регионах России прошли такие спортивные мероприятия, как Дальневосточный турнир по большому теннису в Хабаровске, Югорский лыжный марафон, первенство России по парусному спорту в Таганроге, Чемпионат и Кубок Чувашской Республики по волейболу, фестиваль Garage Fest, турниры RDS. Банк оказывает системную поддержку российским спортивным мероприятиям, ассоциациям и отдельным командам в рамках национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».
*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 13-22 марта по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.
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