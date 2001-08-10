В Южно-Сахалинске продолжается реформа общественного транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Все автобусные остановки в Южно-Сахалинске оснастят яркими и понятными схемами движения 36 городских маршрутов. Также специалисты готовят к запуску мобильное приложение для отслеживания транспорта и покупки билетов онлайн. Сегодня мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел выездное совещание, на котором обсудил нововведения с профильными специалистами, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Директор Центра развития городской среды Василий Вишневский представил мэру пилотный проект транспортной схемы. Самую первую разместили на павильоне остановки у ККЗ «Октябрь». С сегодняшнего дня в городе запускается информационная кампания, в рамках которой жителей, пассажиров общественного транспорта познакомят с транспортной навигацией - в течение апреля Центр будет собирать пожелания и предложения от жителей, чтобы учесть все замечания.

- По поручению Сергея Надсадина мы разработали оптимизированную схему движения общественного транспорта, которая позволит легко и быстро ориентироваться в городе, оптимально выстраивать поездки - это главная задача. На протяжении всего лета, после сбора мнений, все остановки в городе - а это около 500 - ими будут оснащены. Вся схема проработана для максимального упрощения ориентирования, - комментирует Василий Вишневский.

Заместитель директора по развитию «Единого оператора» Южно-Сахалинска Вадим Козлович рассказал о том, что сейчас в рамках развития транспортной реформы разрабатывается мобильное приложение, с помощью которого жители и гости города смогут выстраивать оптимальные маршруты. Ввести его в работу планируют летом. Одним из ключевых моментов станет возможность оплаты проезда через него по геолокации и QR-код. Приложение будет дополняться по актуальности. Со временем туда добавят другие модули, к примеру интеграцию с межмуниципальными автобусами для максимального удобства, сервис мультимодальных поездок и т. д. QR-коды для скачивания приложения будут размещать на новых транспортных схемах.

- Надеюсь, что все новшества приведут к еще более комфортному пользованию общественным транспортом горожанами и гостями Южно-Сахалинска. Проделана большая работа с учетом практик других городов. В течение месяца предстоит изучить общественное мнение по внедрению схем. Ко Дню города все остановки будут оснащены удобной наглядной навигацией. Все представленные сегодня проекты будут тщательно выверены и доработаны с учетом мнения горожан, - отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Глава города высоко оценил такие мероприятия, призванные повысить качество пассажирских перевозок. Сергей Надсадин лично пообщался с пассажирами общественного транспорта, которые были на остановке. Так, семья из Хабаровска прилетела в Южно-Сахалинск на несколько дней отдохнуть. Гости отметили, что им понравилась как городская инфраструктура, так и доступность общественного транспорта. Второй собеседницей стала гостья из Тымовского - сахалинка поделилась, что часто бывает в Южно-Сахалинске, всегда пользуется автобусами и нареканий у нее нет, все удобно.

Ознакомиться с графической схемой и пройти опрос каждый может здесь.

Вся дополнительная информация будет размещаться на официальном сайте мэрии и в социальных сетях.