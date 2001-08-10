Трудовые коллективы Южно-Сахалинска голосуют за городские территории для благоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается голосование за объекты, которые преобразятся уже в следующем году. Благоустройство проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В выборе новых общественных пространств активно как южносахалинцы, так и трудовые коллективы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня волонтеры Центра молодежных инициатив приехали в детский сад «Лебедушка», чтобы помочь коллективу принять участие в рейтинговом-голосовании, которое продлится до 30 апреля на платформе (https://65.gorodsreda.ru/objects?location=m64701000).

– Я выбрала «Бульвар студентов», потому что мой сын - студент и очень много гуляет по городу. Этот объект мне понравился больше всех. Видно, как город развивается и здорово, что данный проект позволяет жителям выразить свое мнение, – поделилась воспитатель детского сада № 4 Инна Цебро.

Информация по каждому проекту размещена на официальном сайте администрации (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/5261). В этом году южносахалинцы могут выбрать из 8 объектов, расположенных в разных частях города. На сегодняшний день проголосовали уже почти 8 тысяч жителей (7906 человек). Лидируют две территории: «Бульвар Студентов» и зона отдыха «Тимирязевское». Проект, набравший наибольшее количество голосов, будет реализован в 2025 году.

Волонтеры ежедневно выезжают в образовательные учреждения, организации и предприятия города, где рассказывают о проекте, раздают брошюры и помогают сделать свой выбор.

- Сегодня я помогаю сотрудникам детского сада проголосовать за благоустройство территорий, свой выбор сделали 15 человек с помощью приложения. Люди положительно реагируют. Наш график расписан до конца проекта. В школах голосуют не только учителя, но и старшеклассники, которым уже исполнилось 14 лет. Стараемся охватить как можно больше южносахалинцев, чтобы они узнали о проекте, – рассказала волонтер Центра молодежных инициатив Ксения Зарубина.

Отметим, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацелен на улучшение общественных пространств по всей стране, проводится по поручению президента России. Обустройство новых мест отдыха и дворовых территорий активно поддержал губернатор Валерий Лимаренко. За 5 лет в рамках ФКГС в Южно-Сахалинске современный облик получили скверы Крузенштерна, Рудановского, Головнина, Невельского, Пушкина, Пограничников, Авиаторов, аллея Энергетиков и другие объекты.