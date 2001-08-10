Тихоокеанское
информационное агентство
29 Марта 2024
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15:40, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Курильском и Курильском районах прогнозируется дождь и усиление ветра

В Южно-Курильском и Курильском районах прогнозируется дождь и усиление ветра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29 марта на территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируется умеренный дождь, усиление ветра до 20-25 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрацию указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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