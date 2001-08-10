В Южно-Сахалинске скверы и аллеи готовят к весеннему сезону
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске приступили к плановым работам по обследованию зеленых насаждений после зимнего периода вдоль улично-дорожной сети и на озелененных территориях общего пользования - скверах, аллеях, бульварах. На сегодняшний день ведутся работы по демонтажу защитных конструкций, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сезонные работы предполагают комплекс мероприятий по содержанию зеленых насаждений. Сейчас силами подрядчика ИП Тё на ул. Больничной рабочие разгребают снег и убирают деревянные конструкции, укрывающие зимой зеленые насаждения.
Как рассказала начальник отдела содержания озелененных территорий МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения г. Южно-Сахалинска» Алена Гвоздева, полностью уже разобраны ограждения на ул. Горького, Пуркаева, частично работа выполнена на пр. Мира и ул. Ленина.
Озелененные территории общего пользования являются зеленым фондом города, который подлежит охране, сохранению и развитию. Комплекс мероприятий реализуется, в том числе, посредством действующих муниципальных контрактов на содержание объектов городского зеленого хозяйства.
- По поручению мэра Сергея Надсадина, нам предстоит провести комплексное обследование всех зеленых насаждений на предмет их повреждения при расчистке территории от снега - в этом году во время циклона снега выпало очень много. Мы начинаем эту работу в апреле. По результатам обследования приступим к лечению или частичной замене зеленых насаждений, - рассказала Алена Гвоздева.
Именно сейчас, отметила специалист, наступает благоприятный период для вырезки сухих ветвей, кронирования деревьев, по мере таяния снега начнется прочесывание газонов, обрезка кустарников и т. д.
В сквере им. Ждакаева сегодня борются с наледью на тротуарах. Как рассказал директор МБУ «Зеленый город» Алексей Фалей, рабочие выполняют на пешеходных дорожках ворошение снега, скалывание наледи - и вручную, и механизированным способом. Специальная техника подметает лед и сгоняет образовавшуюся от таяния воду. По мере таяния снега территорию сквера приведут в порядок, начнется ремонт скамеек, подготовка клумб к посадке цветов. Первые высадки цветочной рассады стартуют в начале мая.
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