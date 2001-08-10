Тихоокеанское
информационное агентство
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14:24, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Вице-мэр Южно-Сахалинска Ильдар Ахтариев проведет встречу с жителями Владимировки

Вице-мэр Южно-Сахалинска Ильдар Ахтариев проведет встречу с жителями Владимировки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие состоится сегодня, 28 марта, в 18.30 в отделе по управлению территорией планировочного района по адресу: Сахалинская, 106А, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На вопросы граждан также ответят руководители структурных подразделений муниципалитета.

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