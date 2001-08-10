Тихоокеанское
информационное агентство
29 Марта 2024
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29 марта выходить на лед залива Мордвинова опасно
13:53, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

29 марта выходить на лед залива Мордвинова опасно

29 марта выходить на лед залива Мордвинова опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 29 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина под воздействием сильного отжимного ветра ожидается взлом и отрыв припая. Выходить на лед крайне опасно.

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