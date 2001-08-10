Снайперы армейского корпуса ВВО на Сахалине осваивают стрельбу на максимальную дистанцию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Снайперы мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине осваивают стрельбу на максимальную дистанцию, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне «Троицкий» снайперы в парах отрабатывают ведение огня из снайперской винтовки Драгунова (СВД) на максимальную дальность.

В ходе занятий стрелок и корректировщик скрытно передвигаются к удобной позиции для стрельбы. Перед выстрелом снайпера учитывают все факторы, влияющие на стрельбу, а именно направление ветра, дистанцию до цели. Корректировщик даёт целеуказания, а стрелок открывает огонь на поражение.

После поражения первоочередных целей, снайперская пара оперативно меняет огневую позицию и продолжает вести огонь.

А также на специально подготовленной площадке снайпера проводят занятия где установлены различные мишени, которые имитируют живую силу условного противника на различных расстояниях от огневой позиции.

Занятия со снайперами армейского корпуса ВВО на Сахалине проводят опытные инструктора – участники специальной военной операции.