Аэровокзал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники главной воздушной гавани присоединились к круглому столу при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. Главной темой совещания стало обслуживание пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, рассказали ТАИ "Острова" в аэровокзале.

В аэровокзальном комплексе с момента открытия с маломобильными путешественниками работает обученная бригада агентов. Сотрудники отдела в точности соблюдают правила взаимодействия с пассажирами и умеют управлять необходимыми техническими средствами. В их числе: носилки, кресла-коляски и амбулаторные лифты. Используя это оборудование, специалисты сопровождают людей с особенностями здоровья от входа в терминал до места на борту самолёта бесплатно.

В рамках программы «Доступная среда» воздушную гавань Южно-Сахалинска также оснастили системой GetCall. Кнопки вызова помощи можно найти в зонах отдыха, туалетных комнатах и на путях эвакуации, сейчас они проходят тестирование и совсем скоро будут запущены в работу. Стойки регистрации, информации и паспортного контроля оборудовали индукционными петлями. Они предназначены для трансляции звуков непосредственно в слуховой аппарат слабослышащего человека.

Для безопасности пассажиров на лестницы в залах терминала нанесли противоскользящие полосы, а на привокзальной площади проложили тактильные плиты. Комфортную посадку на борт воздушного судна в авиагавани обеспечили, закупив дополнительный амбулифт. В среднем, каждую неделю агенты аэровокзала обслуживают около 70 маломобильных пассажиров.

«На этой неделе островной регион принимал Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». На Сахалин прилетели спортсмены со всей страны: Самарской области, Красноярского края, Удмуртии, Москвы. За неделю мы обслужили более 100 маломобильных пассажиров. Для нас это весомый показатель. Агенты работали оперативно и качественно. Технические средства не подвели», - начальник отдела производственных систем и качества АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Елена Старовойт.

В 2024 году руководство аэровокзального комплекса планирует оснастить привокзальную площадь видео-домофоном для вызова помощи и обучить работе с маломобильными пассажирами новых сотрудников. В министерстве транспорта региона эти инициативы поддержали.