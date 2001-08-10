Аэровокзал "Южно-Сахалинск" представил программу по обслуживанию маломобильных пассажиров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники главной воздушной гавани присоединились к круглому столу при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. Главной темой совещания стало обслуживание пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, рассказали ТАИ "Острова" в аэровокзале.
В аэровокзальном комплексе с момента открытия с маломобильными путешественниками работает обученная бригада агентов. Сотрудники отдела в точности соблюдают правила взаимодействия с пассажирами и умеют управлять необходимыми техническими средствами. В их числе: носилки, кресла-коляски и амбулаторные лифты. Используя это оборудование, специалисты сопровождают людей с особенностями здоровья от входа в терминал до места на борту самолёта бесплатно.
В рамках программы «Доступная среда» воздушную гавань Южно-Сахалинска также оснастили системой GetCall. Кнопки вызова помощи можно найти в зонах отдыха, туалетных комнатах и на путях эвакуации, сейчас они проходят тестирование и совсем скоро будут запущены в работу. Стойки регистрации, информации и паспортного контроля оборудовали индукционными петлями. Они предназначены для трансляции звуков непосредственно в слуховой аппарат слабослышащего человека.
Для безопасности пассажиров на лестницы в залах терминала нанесли противоскользящие полосы, а на привокзальной площади проложили тактильные плиты. Комфортную посадку на борт воздушного судна в авиагавани обеспечили, закупив дополнительный амбулифт. В среднем, каждую неделю агенты аэровокзала обслуживают около 70 маломобильных пассажиров.
«На этой неделе островной регион принимал Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». На Сахалин прилетели спортсмены со всей страны: Самарской области, Красноярского края, Удмуртии, Москвы. За неделю мы обслужили более 100 маломобильных пассажиров. Для нас это весомый показатель. Агенты работали оперативно и качественно. Технические средства не подвели», - начальник отдела производственных систем и качества АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Елена Старовойт.
В 2024 году руководство аэровокзального комплекса планирует оснастить привокзальную площадь видео-домофоном для вызова помощи и обучить работе с маломобильными пассажирами новых сотрудников. В министерстве транспорта региона эти инициативы поддержали.
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