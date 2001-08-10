Дорожные службы Южно-Сахалинска приступили к весенней уборке улиц

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С наступлением весны дорожные службы Южно-Сахалинска усилили работу по уборке улиц. Сформированы бригады рабочих, которые убирают мусор и смёт с прилотковых зон проезжей части и тротуаров, рассказали ТАИ "Острова" в городской администрации.

Как рассказал начальник отдела по содержанию автомобильных дорог Управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Андрей Нечепуренко, сегодня город приводят в порядок около 40 рабочих. Уборка ведется практически в круглосуточном режиме, её начали с центральных магистралей – это улицы Ленина, Сахалинская, проспект Коммунистический. Сегодня дорожники работают на пр. Мира, ул. Комсомольской. Также в ночь на 28 марта уборка проводилась на пр. Победы. Особое внимание уделяется маршрутам следования общественного транспорта и участкам рядом с остановочным павильонам.

– По мере схода снега число рабочих и спецтехники, задействованных в уборке улиц, будет увеличиваться. При установлении устойчивых плюсовых температур по улицам будут проходить поливомоечные машины, – отметил Андрей Нечепуренко.

Уборка затронет как центральные улицы, так и отдаленные районы городского округа. Также формируется график работ по отсыпке и грейдированию грунтовых дорог в частном секторе, в том числе во Владимировке. В настоящее время работы частично выполняются на ул. 1905 года — в ближайшее время на участке от моста до конечной автобусной остановки здесь проведут отсыпку дороги.

К активным работам во Владимировке и других районах частного сектора планируется приступить после подсыхания грунта.