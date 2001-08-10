В Южно-Сахалинске идет прием заявок для занесения на городскую Доску почета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице ведется прием предложений по кандидатурам горожан и предпринимателей, которые добились профессиональных успехов и внесли особый вклад в социально-экономическое развитие Южно-Сахалинска в 2023 году для занесения на городскую Доску почета, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, ежегодно на Доску почету размещаются фотопортреты граждан и логотипы лучших организаций. Прием документов по установленной форме ведет департамент внутренней политики.
В предложении указываются:
- сведения об организациях (предприятиях) с описанием достижений;
- биографические сведения о гражданах и их трудовой деятельности, заслуг;
- сведения о семьях; основания для занесения на Доску почета.
К предложению должны прилагаться: согласие на обработку персональных данных; согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения по установленной форме.
Добавим, документы принимаются до 1 мая в Департаменте внутренней политики по адресу: ул. Карла-Маркса, 51, каб. 215, тел: 300-811, e-mail: [email protected].
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