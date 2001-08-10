"РВК-Сахалин" ведет планомерную работу по замене крышек люков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытые люки и их сдвинутые крышки находятся в зоне особого внимания компании. В предприятии закуплено 200 новых крышек для канализационных и водопроводных колодцев. В плановом порядке они будут установлены на месте отсутствующих или разрушенных, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

Пик повреждений металлических крышек люков приходится на зимние месяцы и раннюю весну. Люки сдвигает спецтехника при расчистке улиц. Кроме того, крышки люков порой просто воруют, за это, кстати, предусмотрена уголовная ответственность.

«Открытые колодцы представляют опасность для жителей города и автомобилистов. Недобропорядочные граждане пытаются заработать на сдаче металлолома, игнорируя общественную безопасность и уголовную ответственность. Чтобы обезопасить жителей города, «РВК-Сахалин» проводит постоянную работу по мониторингу ситуации и оперативному реагированию. Так, специалисты компании каждые два месяца проводят контроль всех люков, находящихся в ведении водоканала. Кроме того, ведется постоянная работа по заявкам горожан», - рассказал директор по производству «РВК-Сахалин» Станислав Купчинский.

С начала года сотрудниками водоканала обнаружено 47 колодцев, где были сдвинуты или повреждены крышки люков (они могут быть в ведении и других предприятий, обеспечивающих, например, тепло- и энергоснабжение или связь). Если колодец относится к ведению «РВК-Сахалин», то крышку оперативно устанавливают на место, либо меняют. Если открытый колодец принадлежит другой организации, то его огораживают, а информация передается в соответствующие службы.

В 2023 году компанией было заменено 277 крышек люков. Всего же было отремонтировано 358 колодцев.

Внести свой вклад в безопасность может любой житель города – при обнаружении открытого люка, горожанам следует сообщить об этом. Самый простой способ – в диспетчерскую службу компании по телефонам: +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25 (работают круглосуточно).

Еще один способ – через сайт «РВК-Сахалин» – для этого на главной странице предусмотрена специальная кнопка быстрого доступа - «Сообщить об открытом люке». В заявке можно отметить на карте точку, где находится открытый колодец, а также прикрепить фото.