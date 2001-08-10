Студенты СахГУ предложили новые номинации для Дельфийских игр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча студентов с директором исполкома национального Дельфийского совета России Понявиным Артемием Владимировичем прошла в стенах СахГУ. Организатор творческих соревнований посетил Сахалинскую область, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахГУ.

– Дельфийские игры – это соревнование, которому в этом году исполняется 25 лет, – рассказал гость из Москвы. – Изначально это были состязания по разным направлениям художественного творчества: фортепиано, скрипка, театр, эстрада, народное пение. Позже добавились соревнования по прикладным видам, такие как кулинарное искусство, дизайн одежды, парикмахерское искусство. И примерно лет семь назад мы поняли, что те принципы, которые заложены в Дельфийских играх, очень хорошо подходят под тему науки. Сегодня у нас уже значительный пул соревнований посвящён именно научно-исследовательской деятельности. Научные дисциплины, с одной стороны, базируются на строгих фундаментальных исследованиях, а с другой – выстроены в максимально творческом формате.

Артемий Понявин подробно рассказал студентам, в каком порядке проходят соревнования, как принять участие в Играх в качестве волонтёра, организатора или в составе региональной сборной.

Дельфийские игры России проходят раз в год в одном из субъектов Российской Федерации. Все регионы-участники события формируют сборные по установленным правилам и направляют их на соревнования. Так, например, в Саратове в прошлом году собралось более 2500 человек из 80 субъектов РФ, выступавших в 34 номинациях – соответственно, весь город превращается в большую площадку для состязаний и общения.

Заинтересованы организаторы и в привлечении добровольцев: волонтёрский корпус насчитывает около 600 человек каждый год. Становясь волонтёром Дельфийских игр, студент получает опыт работы на очень высоком уровне по различным направлениям: сопровождение делегаций, гостей и жюри, работа в штабе и штабах на местах, помощь в логистических задачах, осуществление различной деятельности на площадках проведения номинаций, в пресс-центре и многое другое.

В беседе со студентами СахГУ был озвучен ряд интересных предложений о том, какие наиболее востребованные дисциплины можно ввести в рамках Дельфийских игр. Например, промпт-инжиниринг в искусственном интеллекте – умение создавать запросы для получения определенного результата от работы с ИИ.

– Честно говоря, я был приятно поражён такому живому интересу со стороны студентов, – сообщил по итогам беседы Артемий Понявин. – Ребята понимают, что такое Дельфийские игры, готовы принимать в них участие и создавать вместе с нами номинации. Мы рассмотрели большой спектр направлений – это и нефтяная сфера, лингвистика, медийные номинации, беспилотники и тд. Я очень надеюсь, что мы уже в следующем году сможем совместно представить целый пул номинаций, которые могли быть интересны и вашим студентам, и вообще всем ребятам, кто интересуется творчеством.

И. о. ректора Александр Самардак в свою очередь подключился к процессу и организовал сбор предложений от студентов, которые можно будет совместно проработать и предложить оргкомитету Дельфийских игр:

– Для нас, конечно же, в первую очередь, интересно развитие научных направлений – искусственный интеллект, нефтегазовое дело, водородная энергетика, климат, экология. И мы можем по таким направлениям сделать уникальные творческие состязания. Нам важно, чтобы сюда приехали соревноваться молодые учёные, и возможно, они заинтересуются нашим университетом, совместными научными исследованиями, проектами. А кто-то захочет у нас работать и останется продолжать исследования. То есть мы смотрим на проведение Дельфийских игр с разных сторон, – подвёл итоги глава СахГУ.