29 марта в Южно-Сахалинске стартует прием заявлений в образовательные учреждения областного центра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прием заявлений традиционно будет проходить в два этапа. Первый стартует уже завтра, 29 марта, в 09.00 и продлится до 30 июня. Он предназначен для детей, проживающих на закрепленной за школой территории и относящимся к льготным категориям (имеющие внеочередное, первоочередное или преимущественное право). В рамках второго этапа - с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2024 года - можно будет подать заявление в любое образовательное учреждение, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, порядок зачисления по сравнению с прошлым годом практически не изменился, за исключением некоторых моментов. Так, правом на внеочередное зачисление в школы по месту жительства могут воспользоваться дети военнослужащих и граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, погибших (умерших) при выполнении задач специальной военной операции либо позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, в том числе усыновленным (удочеренным) или находящимся под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью, патронатную семью. Также в период первой волны у родителей будет возможность записать ребенка в школу, в которой учатся его браться или сестры.

Прием в 1 классы в 2024/2025 учебном году будут вести 27 школ Южно-Сахалинска. Планируется, что в первоклассниками станут порядка 2900 детей.

Записать ребенка в школу в этом году можно через личный кабинет «Госуслуг» или на портале образовательных услуг Сахалинской области. Отметим, на «Госуслугах» у жителей есть возможность предварительно создать черновик заявления и отправить его в первый день приемной кампании. Кроме того, остается возможность подать заявление непосредственно в школе или направить его в образовательное учреждение почтовым отправлением.

Подробная информация о приемной кампании в 1 классы на 2024/2025 учебный год размещена на сайте департамента образования Южно-Сахалинска. Задать вопросы о зачислении в школу можно по телефону горячей линии: 312-687 (доб.1 или 3).