В Петропавловске-Камчатском заметили рысь с детенышами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Петропавловска-Камчатского наткнулись на рысь с выводком. Нежданная встреча произошла в районе Моховой (улицы Читинская и Даурская), пишет ИА "Кам 24".

Информацию об этом очевидцы сообщили в единый ситуационно-мониторинговый центр Камчатского края. Центр, в свою очередь, передал её во все оперативные службы. Однако обнаружить зверей никому пока не удалось.

Совсем недавно рысь видели в районе елизовской Пятой стройки. Как сообщало ИА «Кам 24», хищницу обнаружили в конце февраля возле садового товарищества «Шивелуч». Очевидцы сделали фото, на которых видно, что животное ест тушу погибшей собаки.

ЕСМЦ напомнил, что в случае столкновения с рысью, ни в коем случае не стоит приближаться к дикому животному. Также не следует убегать от зверя, приседать или пытаться скрыться, вернее всего будет наоборот казаться крупнее – пояснили в учреждении.