Южно-сахалинским юнармейцам провели урок об отказе от курения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Разговор с юнармейцами прошёл в неделю отказа от зависимостей в арт-резиденции «Маяк». Антитабачное мероприятие в рамках проекта «Школа без табачного дыма» программы по укреплению общественного здоровья нацпроекта «Демография» организовали специалисты Центра медицинской профилактики, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сейчас у южно-сахалинских школьников каникулы, но профилактические встречи продолжаются и в это время. На мероприятие в «Маяке» пришли дети разных лет - от 9 до 15, чтобы узнать больше о здоровом образе жизни. Слушатели признались, что никто из них не курит, но многие имеют друзей, которые уже приобщились к вредной привычке.

- Сигареты, кальяны, электронные средства доставки никотина отравляют организм по-разному, но они одинаково вредны. Особенно если речь идёт о подростках. Сейчас дети часто начинают с «электронок», которые вызывают сильнейшую зависимость. Педагоги жалуются на курение в школе, а среди медиков есть случаи аллергических реакций, которые были вызваны разными компонентами этих сигарет. Из-за вкусовых добавок школьники даже не понимают, какой опасности подвергают себя и окружающих, но с каждым днём всё больше нуждаются в затяжке, - рассказала психолог Центра общественного здоровья Мария Горина.

После беседы и информационного ролика с участниками мероприятия был проведён интерактив. С помощью ниток специалист показала, как сложно отказаться от сигарет, когда привычка уже сформировалась. Участники попробовали разорвать нитки, которые символизировали определённые периоды курения. Присоединился к практической части и сотрудник арт-резиденции Александр, который уже больше 15 лет зависим от сигарет.

- Я пытаюсь бросить уже год и это не первая попытка. Но каждый раз возникают моменты, которые заставляют сдаться. Конечно, сейчас я жалею о том, что начал курить, но обратного пути уже нет, приходится бороться с собой каждый день. Поэтому детям я советую не начинать и даже не пробовать ради интереса любые виды сигарет. А всем, кто тоже пробует бросить – терпения и сил, - пожелал Александр.

Проект «Школа без табачного дыма» реализуется на территории Южно-Сахалинска уже шестой год. Актуальности тема отказа от курения не теряет, специалистов всё также продолжают звать для беседы с детьми разных возрастов. До конца года планируется зайти ещё в несколько школ, где организованы отделения «Юнармии», в апреле уже запланировано несколько таких мероприятий.