"Фонд защитников Отечества" помогает семье погибшего сахалинца получить выплаты от государства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Андрей Николаевич И работал в Сахалинском областном художественном музее более 11 лет. Как вспоминают его коллеги, любую задачу в музее он воспринимал ни как проблему, а как возможность выполнить свою работу на самом высоком уровне и придумать самое лучшее решение. Андрей принимал непосредственное участие в подготовке и реализации грантовых проектов музея, таких как: «Персональный гид по Сахалинскому областному художественному музею», «Живые традиции», «Музеон», «Когда б весь год весёлый праздник длился…» и многих других проектов. За добросовестный труд был неоднократно награждён Почётными грамотами руководства музея, Благодарственным письмом и Почётной грамотой министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в фонде.

«Он был добровольно мобилизованный, состоял в резерве. Я узнала об этом только после того, как Андрей уехал на Украину. Думала, что пришла повестка. Он у меня был отличником боевой подготовки. Уходил рядовым, получил звание ефрейтора, командовал отрядом. Полгода думала, что он находился в зелёной зоне, охранял склад. Но на самом деле с первых минут находился в зоне боевых действий. Он очень мало говорил про ситуацию на Украине. Но со слов сослуживцев, в той операции, в которой он погиб, он мог не участвовать. А зная его, я понимаю, почему он не мог оставить своих товарищей. Андрей И был награждён Георгиевским крестом 4 степени и Орденом мужества, посмертно», – рассказала жена Андрея Екатерина.

Сейчас за отцом Андрея Николаем Николаевичем и мачехой Валентиной Ивановной закреплена социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Анастасия Ульбашева, которая помогает семье героя получить все положенные им меры социальной поддержки.

«Николай Николаевич находится в тяжёлом состоянии здоровья, связанным с болезнью ног, поэтому всеми оформлениями документов и справок мы занимаемся с его супругой. Фонд оказывает содействие в оформлении удостоверения члена семьи погибшего участника СВО и выплаты по гибели бойца. На днях мы вместе с Валентиной Ивановной по её просьбе вместе посещали военкомат, где я помогала ей заполнить заявление и подать необходимые документы, чтобы оформить на Николая Николаевича пенсию по потере кормильца. В дальнейшем окажем содействие в получении им необходимой медицинской помощи и поможем заключить договор с инватакси, чтобы он мог комфортно передвигаться по городу», – поделилась Анастасия.

Андрей Николаевич И захоронен в Южно-Сахалинске на Аллее Славы, где располагается мемориальный комплекс памяти героев СВО, который был создан по инициативе Губернатора Валерия Лимаренко Сахалинским правительством и фондом «Защитники Отечества». О его службе нам известно немного, но мы точно знаем, что он настоящий герой и мы сохраним о нём память в веках.