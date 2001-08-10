Южно-сахалинские школьники и студенты получат новые знания в сфере медиа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре стартовал проект «МедиаИнтенсив». Более 100 учащихся южно-сахалинских учреждений образования получат знания и навыки, которые помогут им создавать качественный медиаконтент и работать с информацией. Инициатором мероприятия выступил Центр молодежных инициатив при поддержке администрации города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Работа «МедиаИнтенсива» началась с минуты молчания в память о погибших при теракте в Подмосковье.
С приветственным словом к участником проекта обратился мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Глава города отметил, что во многих школах города сегодня функционируют медиацентры. Такие объединения не только освещают жизнь школ, но и охватывают общегородскую повестку. В рамках «МедиаИнтенсива» ребята смогут получить базовые знания в разных направлениях, которые помогут им реализовать себя в медиасфере. Это написание текстов, фото и видеосъемка, правильное ведение соцсетей и др.
– Современный мир — это мир информации, цифровизации, которая коснулась медиасферы. Для молодого поколения важно уметь правильно распоряжаться теми данными, которые они постоянно получают, развивать информационную культуру, – сказал Сергей Надсадин.
Мэр добавил, что в администрации Южно-Сахалинска соцсети стали отличным каналом оперативного взаимодействия с людьми. Аудитория официальных аккаунтов мэрии постоянно растет. Сейчас только в телеграм-канале «Официальный Южный» более 20 тысяч подписчиков. Люди направляют обращения и получают оперативные разъяснения по самым разным вопросам.
Учащаяся школы №30 Южно-Сахалинска Виктория Агапова участвует в работе пресс-центра. Девушка уверена, что «МедиаИнтенсив» даст ей много новых знаний.
– Мы ведем радиопередачу, фотографируем, рассказываем об интересных событиях, которые происходят в школе, – поделилась Виктория, – сейчас строится новый корпус школы, в котором планируется оборудовать медиацентр. Это значит, что появится еще больше возможностей для интересной и полезной работы. Сегодня мы получим новый опыт, которым будем делиться с другими детьми.
В течение недели, в период школьных каникул для ребят будет проходить «МедиаИнтенсив» с насыщенной обучающей программой, которая включает занятия по видеосъемке, монтажу, работе в кадре, созданию мультимедийного текста, управлению социальными сетями и др. Затем, в течение полугода учащиеся по составленной образовательной программе будут получать углубленные знания по созданию медиапродукции. Для ребят будут организованы экскурсии, мастер-классы, встречи с сахалинскими журналистами, экспертами в сфере СМИ и блогинга.
Завершением проекта станет МедиаКонкурс, который определит участников проекта, добившихся самых высоких результатов в создании медиаконтента.
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