Железнодорожники провели урок безопасности для сахалинских школьников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске специалисты Дальневосточной магистрали провели уроки безопасности для учеников начальных классов средней общеобразовательной школы №26. Ребятам напомнили правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, а также рассказали о последствиях их нарушения, рассказали ТИА "Острова" в дальневосточном филиале РЖД.

В ходе мероприятия дети закрепили знания, которые могут сохранить жизнь и здоровье. Сотрудники Дальневосточной железной дороги раздали листовки и буклеты, информирующие о правилах безопасности.

Профилактике несчастных случаев и обучению детей безопасному поведению на железной дороге уделяется повышенное внимание. В течение учебного года и в дни каникул проводятся уроки безопасности в образовательных и оздоровительных учреждениях, организуются экскурсии на предприятия ОАО «РЖД». Помимо этого, железнодорожники совместно с транспортной полицией регулярно выходят на профилактические рейды в места несанкционированных проходов через пути.

Благодаря, в том числе, и этой работе за последние пять лет в Сахалинской области не зафиксировано ни одного случая детского травматизма на железной дороге.