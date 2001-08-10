Жители Камчатки самостоятельно латают ямы на дорогах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Камчатки самостоятельно засыпают ямы на дорогах, боясь разбить свои автомобили. Десятки жителей бывшего Ленинского района ежедневно повреждают свои машины, направляясь в сторону микрорайона. Об этом горожане сообщили в редакцию ТК "41 Регион".

Так, например, на протяжении всей улицы Океанской в краевой столице образовались огромные глубокие ямы. По неизвестным причинам дорожные службы не спешат их устранять даже самым простым способом — огородив потенциально опасные участки предупреждающими знаками.

Некоторые жители микрорайона не дождались дорожников и от отчаянья сами вышли на улицы, начали производить «ремонт» дороги, чтобы хоть как-то спасти свои автомобили. Таким образом неравнодушные горожане засыпали несколько ям песком.

Только за последние несколько дней в одну из таких дорожных ям угодили порядка десятка водителей. Многие из них серьезно повредили свои авто - разбили колеса, подвески, бампера. Некоторые поцарапали днище машины и даже «заработали» проблемы с коробой передач.