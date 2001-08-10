12:10, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Специалисты отдела опеки администрации Южно-Сахалинска проведут горячую линию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В пятницу, 29 марта специалисты отдела опеки и попечительства департамента образования администрации Южно-Сахалинска проконсультируют по вопросам получения разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок по отчуждению имущества несовершеннолетних (купля-продажа, мена, аренда и др.), расходования денежных средств, находящихся на банковских счетах несовершеннолетних, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Звонки от южносахалинцев будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону 312-691 (доб. 4, 15).
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