Тихоокеанское
информационное агентство
28 Марта 2024
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12:10, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Специалисты отдела опеки администрации Южно-Сахалинска проведут горячую линию

Специалисты отдела опеки администрации Южно-Сахалинска проведут горячую линию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В пятницу, 29 марта специалисты отдела опеки и попечительства департамента образования администрации Южно-Сахалинска проконсультируют по вопросам получения разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок по отчуждению имущества несовершеннолетних (купля-продажа, мена, аренда и др.), расходования денежных средств, находящихся на банковских счетах несовершеннолетних, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Звонки от южносахалинцев будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону 312-691 (доб. 4, 15).

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