Валерий Лимаренко проверил готовность сил и средств к паводкоопасному периоду в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко проверил готовность сил и средств к паводкоопасному периоду. В островном регионе созданы шесть баз материального резерва: две – на Сахалине, четыре – на Курилах. Самая крупная из них расположена в областном центре. Ее накануне посетил губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Сегодня мы проверяем наши базы материального резерва, чтобы оценить готовность к паводкоопасному периоду. Наступила весна, температуры повышаются быстрее, чем ожидалось. Важно держать ситуацию на контроле. А при необходимости – оказать всю необходимую помощь людям, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Как рассказала руководитель агентства по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области Анна Михеева, на базах областного материального резерва заложено имущество для первоочередного жизнеобеспечения жителей. Это осветительные установки, промышленные осушители, тепловые пушки, насосы для откачивания воды, полевые кухни, дизельэлектростанции, резиновые лодки, палатки, раскладушки, спальные мешки и другое имущество.

Материальный резерв, созданный в Сахалинской области, является одним из лучших на Дальнем Востоке. Он способен обеспечить всем необходимым 3 тысячи человек на 20 суток.

– Мы подготовили все необходимые силы и средства. Кроме того, уже начали использовать беспилотные летательные аппараты, чтобы оценить риски вскрытия рек. На особом Контроле – Южно-Сахалинск, Анивский и Корсаковский районы. В этих муниципальных образованиях во время циклонов выпало много снега, – рассказала губернатору Анна Михеева.

Матрезерв предусмотрен на случай любой чрезвычайной ситуации, которая может произойти на островах. Так, в 2021 году имущество из резерва выделялось для ликвидации последствий циклона в Александровск-Сахалинском районе. В 2022 году матрезерв был необходим для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с пожаром на Сахалинской ГРЭС-2 и аварией на сетях газоснабжения в Троицком Анивского района.

Материальные резервы используются не только для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории области, но и для оказания помощи соседним регионам. Например, в прошлом году Сахалинская область пришла на помощь Приморскому краю, который подвергся мощным паводкам.