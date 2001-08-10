Сахалинцев приглашают принять участие в фотоконкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих в возрасте от 14 лет принять участие в фотоконкурсе «Сакура в цвету». Заявочная кампания продлится до 20 мая, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Целью фотоконкурса является привлечение внимания к бережному отношению к природе через искусство фотографии.

Для участия необходимо предоставить фото (распечатанное на фотобумаге размером А4), заполнить заявку и принести их в Центр международного сотрудничества СахОУНБ (2-й этаж). Работы могут быть выполнены в любом жанре, единственное условие – соответствие теме.

Подробнее о сроках проведения конкурса, требованиях к работам, критериях оценки указано в Положении.

Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-47.